Trentotto migranti, 26 dei quali stipati nel vano di un furgone preso a noleggio, sono stati fermati la scorsa notte in valle d'Aosta al traforo del Monte Bianco, a bordo di tre veicoli diretti in Francia.

Le altre 12 persone, tra cui cinque minori, erano a bordo degli altri due mezzi che hanno tentato di passare il posto di controllo a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro. I migranti sono di nazionalità irachena (etnia curda), pakistana e bengalese.

I quattro passatori, di cui sta valutando in queste ore la posizione e l'eventuale arresto, sono un cittadino romeno, un pachistano residente in Spagna e un richiedente asilo in Italia.

Per l'assistenza alle 38 persone è stata attivata la Protezione civile regionale della Valle d'Aosta e i servizi dell'Azienda Usl stanno svolgendo i controlli medico-sanitari.

