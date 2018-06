Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

In Italia un gruppo di avvocati e magistrati protesta contro l'idea che esseri umani possano essere abbandonati in mare, qualunque sia la motivazione o la finalità politica. Immagine d'archivio.

Definiscono "inaccettabile" l'idea che esseri umani possano essere abbandonati in mare, qualunque ne sia la motivazione o la finalità politica.

Per richiamare le istituzioni al rispetto dei principi affermati dall'articolo 2 della Costituzione italiana, quello in base al quale la Repubblica "riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo", annunciano l'astensione da ogni attività di udienza per 15 minuti.

L'iniziativa è di un gruppo di avvocati e magistrati che si definisce "come Anonymous: non abbiamo volto, stiamo dalla parte della verità e agiamo senza preavviso".

Si comincia lunedì, da Torino, ma le adesioni alla protesta stanno arrivando da tutta Italia. "Ci sono occasioni nelle quali il silenzio si traduce in connivenza o, peggio, in complicità", scrivono i promotori dell'iniziativa, che non commentano l'opportunità politica delle iniziative assunte dal Governo ma richiamano l'attenzione "sul rischio di violazione dei più elementari principi di solidarietà umana".

