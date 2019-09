L'Alto Commissario Onu per i diritti umani Michelle Bachelet ha espresso oggi allarme per il "disprezzo letale" di alcune politiche nei confronti di migranti disperati che attraversano il Mediterraneo.

Negli ultimi mesi, le azioni di diversi Paesi in Europa "per criminalizzare, ostacolare o arrestare le attività delle navi di soccorso umanitario e aerei di ricerca - nonché il calo del numero di navi di ricerca e salvataggio gestite dagli Stati europei - hanno avuto conseguenze mortali per adulti e bambini in cerca di sicurezza", ha affermato Bachelet nel suo discorso di apertura della 42esima sessione del Consiglio sui diritti umani a Ginevra.

Bachelet ha ricordato che numerose imbarcazioni sono rimaste in mare per settimane, alla ricerca di un porto di rifugio e che "innumerevoli migranti sono stati intercettati dalla Guardia costiera libica e riportati con la forza in Libia, dove i loro diritti e, potenzialmente, persino le loro vite sono seriamente minacciati". "Sono preoccupata da questo disprezzo letale per persone disperate".

