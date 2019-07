"Di fronte alla intollerabile situazione igienico-sanitaria a bordo, l'imbarcazione Alex ha dichiarato lo stato di necessità e si sta dirigendo verso il porto di Lampedusa unico possibile porto sicuro di sbarco". Lo scrive su twitter Mediterranea Saving Humans.

"Siamo a un'ora di navigazione da Lampedusa - scriveva poco prima Mediterranea Saving Humans - abbiamo proposto varie soluzioni per portare i naufraghi a Malta ricevendo sempre la stessa risposta: NO. Abbiamo chiesto: 'Possiamo avere cibo e gasolio per andare a Malta?' La risposta è stata no". 'Possono andare a malta con motovedette maltesi?' Ancora No". 'Possono andare a Malta con la Guardia costiera italiana?' No. 'Ci siamo chiesti: salviamo queste persone? Sì".

A bordo della barca a vela, a quanto si apprende, i rifornimenti di acqua sono finiti e i servizi igienici sono inservibili.

Neuer Inhalt Horizontal Line