Questo contenuto è stato pubblicato il 18 giugno 2018 14.46 18 giugno 2018 - 14:46

La cancelliera tedesca Angela Merkel ha accettato la scadenza posta dal ministro degli interni, Horst Seehofer, di risolvere entro il vertice europeo di fine giugno, la questione relativa ai respingimenti dei profughi.

"La Cdu (Unione cristiano-democratica) sostiene l'iniziativa del ministro dell'interno di un masterplan sulla immigrazione", ha detto la cancelliera a Berlino in una conferenza stampa. "Vogliamo rappresentare interessi tedeschi ed europei insieme. Non vogliamo agire in modo unilaterale e senza accordo", ha ribadito spiegando l'accordo raggiunto con Seehofer.

"Non c'è ancora un accordo europeo sull'asilo" e ci vuole un'intesa con gli altri partner europei, ha detto Merkel. "Per questo non si tratterà soltanto di dire cosa ci aspettiamo noi, ma anche cosa gli altri ritengono necessario per loro", ha aggiunto.

