Questo contenuto è stato pubblicato il 15 giugno 2018 14.05 15 giugno 2018 - 14:05

L'istituzione di hotspot nei Paesi africani d'origine - non solo la Libia ma anche quelli sahariani, come il Niger - per chiudere la rotta verso il Mediterraneo tutelando, al tempo stesso, le vite dei migranti.

È con questa proposta che il premier Giuseppe Conte, a quanto si apprende da fonti del governo, giunge all'Eliseo per il pranzo con il presidente Emmanuel Macron. La proposta, spiegano le stesse fonti, è per un'attuazione nel breve periodo in vista di una riforma che l'Italia vuole radicale, del regolamento di Dublino.

