"Non c'è alcun centro di detenzione segreto in Grecia". Lo ha dichiarato il portavoce del governo di Atene, Stelios Petsas, negando le accuse del New York Times, che aveva denunciato in un'inchiesta l'esistenza di "un sito segreto".

In questo presunto sito, nei pressi della frontiera con la Turchia, i migranti sarebbero stati trattenuti per poi essere respinti illegalmente, senza che potessero presentare richiesta di asilo.

"Tutto ciò che riguarda la sorveglianza delle frontiere o che implica la sicurezza è trasparente. Non c'è niente di nascosto" e "non vedo come un centro di detenzione di questo tipo potrebbe restare segreto", ha replicato ancora il portavoce greco.

