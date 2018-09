Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 settembre 2018 14.00 30 settembre 2018 - 14:00

Dopo essere stati trasferiti a bordo di una nave militare maltese in acque internazionali, sono sbarcati a Malta i 58 migranti della nave Aquarius.

Lo rende noto il governo maltese. L'Aquarius, gestita dalle ong Sos Méditerranée e Medici senza frontiere, aveva preso a bordo la maggior parte di queste persone il 23 settembre. Tutti, rendono noto da La Valletta, saranno trasferiti "nei prossimi giorni" in altri quattro Paesi europei, Francia, Germania, Spagna e Portogallo, in base all'accordo stretto il 25 settembre.

Il governo di Malta ha partecipato a questo sforzo per motivi puramente umanitari", si legge in una nota diramata da La Valletta. L'Aquarius, sottolinea Malta, "ha perso il diritto di battere la bandiera che usava e si prevede che proceda verso un porto in Francia per rettificare la sua posizione".

Neuer Inhalt Horizontal Line