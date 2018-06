Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 giugno 2018 21.24 28 giugno 2018 - 21:24

Si è gonfiata come un fiume in piena una marcia di donne oggi a Washington, scese in piazza in segno di protesta contro la 'tolleranza zero' sull'immigrazione dell'amministrazione Trump.

Dalla Freedom Plaza, a pochi metri dalla Casa Bianca, il corteo è giunto a Capitol Hill, dove è in corso un sit-in una delle sedi del Senato con una massiccia presenza della Polizia. Sale la tensione con alcune donne in piedi, a mani alzate. A più riprese le manifestanti hanno scandito di essere pronte a fasi arrestare.

