Questo contenuto è stato pubblicato il 9 luglio 2018 7.30 09 luglio 2018 - 07:30

Mitch McConnell, leader della maggioranza repubblicana al Senato, è stato contestato all'uscita di un ristorante da un gruppo di socialisti democratici e di altri attivisti per il suo sostegno alla politica di tolleranza zero verso gli immigrati clandestini.

L'episodio, il secondo per McConnell negli ultimi 14 giorni, è successo in Kentucky a Louisville, la città dove vive. In precedenza contestazioni pubbliche avevano colpito anche membri dell'amministrazione Trump, in alcuni casi costringendoli a lasciare il locale dove stavano cenando.

"Dimettiti", "dove sono i bambini?", "abolire l'Ice" (l'agenzia che si occupa degli arresti e dei rimpatri dei clandestini, ndr) tra gli slogan gridati dal gruppo mentre il senatore si dirigeva senza reagire verso un suv insieme ad altre due persone.

Il video della protesta è finito online trasformando l'iniziativa in una notizia nazionale. Un manifestante ha gridato anche "fascista" e "testa di tartaruga" affermando poi: "Sappiamo dove vivi". Ma i responsabili locali dei democratici socialisti hanno precisato che quest'uomo non fa parte del loro gruppo.

