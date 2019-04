Avviso di Marina e Guardia costiera libica alle organizzazioni non governative (ong): "non entrate nelle nostre acque territoriali e non intervenite vicino alle nostre coste". Lo riporta il sito Libya explorer.

Le autorità libiche citano il dirottamento del mercantile dello scorso 27 marzo, criticando "il silenzio della comunità internazionale e dell'Unione Europea sulla condotta di alcuni migranti", che potrebbe indurre "gruppi armati in futuro a fingere di essere migranti e fare lo stesso atto di pirateria una volta soccorsi".

"Il ripetuto comportamento criminale di migranti illegali contro l'equipaggio di navi di soccorso - prosegue Libyan observer riportando le dichiarazioni di Marina e Guardia costiera - è molto preoccupante e dimostra che il sistema di ricerca e soccorso è collassato nel Mediterraneo fornendo alle navi civili il pretesto per rifiutare di portare i migranti in Libia".

"Noi - spiegano le autorità di Tripoli - chiediamo all'Organizzazione delle Nazioni Unite e alla Ue di spingere i Paesi confinanti con la Libia a chiudere i propri confini ai migranti illegali e ad aiutare a velocizzare i rimpatri".

La presa di posizione libica avviene mentre si avvicina la "stagione dell'immigrazione illegale verso l'Europa" e le ong, si legge sul sito, "non dovrebbero intervenire in mare per indurre i migranti, in coordinamento con i trafficanti di uomini, a fare il rischioso viaggio".

