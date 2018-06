Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 giugno 2018 11.35 17 giugno 2018 - 11:35

Angela Merkel lavora a un vertice europeo speciale sui migranti, con i Paesi particolarmente esposti agli arrivi, come Italia, Grecia e Austria. Il portavoce però smentisce.

Secondo la Bild am Sonntag, l'obiettivo della cancelliera, finita da giorni sotto pressione in Germania, è che il summit si tenga ancor prima del consiglio europeo di fine giugno.

"Siamo in fase di pianificazione - dice una fonte del governo italiano al tabloid -. Non è ancora chiaro quando potrebbe tenersi questo vertice". Il ministro dell'Interno, Horst Seehofer, esponente della Csu bavarese, ha trascinato il governo tedesco in una crisi, ostinandosi sui respingimenti dei migranti ai confini e ponendo alla cancelliera un ultimatum che scadrebbe domani. Merkel però si oppone ai respingimenti, in attesa di un accordo nell'Ue.

Il portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert, smentisce però tramite Twitter: "non è in programma alcun vertice speciale dell'Ue. La convocazione di un vertice del genere spetterebbe alle istituzioni europee. Ma naturalmente il governo tedesco conduce su questa questione colloqui con diversi Stati membri e con la Commissione".

