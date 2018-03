Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 febbraio 2018 10.26 21 febbraio 2018 - 10:26

Giro di vite sui migranti in Francia: il ministro dell'Interno, Gérard Collomb, presenta oggi in Consiglio dei ministri il progetto di legge sull'asilo e l'immigrazione, già contestato nei mesi scorsi da militanti per i diritti civili e Ong.

"Non bisogna soltanto accogliere, bisogna accogliere bene", afferma il ministro, intervistato oggi dai lettori del quotidiano Le Parisien, aggiungendo: "Il progetto di legge farà convergere le nostre procedure con quelle dei nostri vicini europei. Altrimenti i migranti sceglieranno il Paese in cui è più facile essere accolti".

I termini per ottenere l'asilo saranno ridotti a meno di sei mesi, ma la durata di detenzione nei centri di custodia temporanea verrà allungata. Secondo Le Monde, sono inoltre previste sanzioni penali per chiunque varcherà illegalmente il confine. I sans-papiers rischiano fino a cinque anni di carcere.

Al tempo stesso, Parigi conta di agevolare la cosiddetta "immigrazione selettiva", in particolare, per gli studenti che vogliono restare in Francia, come anche i ricongiungimenti familiari.

"Un testo di legge - scrive in prima pagina il quotidiano Libération - che "fornisce qualche protezione in più ma rafforza soprattutto l'arsenale per allontanare gli irregolari". Mentre in molti fanno osservare come in meno di un anno il presidente Emmanuel Macron sia passato dall'"umanità alla fermezza".

Neuer Inhalt Horizontal Line