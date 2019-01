Migranti: Oim, 2'297 morti nel Mediterraneo nel 2018

Sono 2'297 i migranti morti nel Mediterraneo nel 2018. Lo rivelano i dati dell'Oim, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, che stima in 4'592 il numero delle vittime totali tra i migranti nel mondo durante lo scorso anno.

Stando ai dati pubblicati dall'organizzazione, rispetto al 2017 il numero dei migranti periti nel tentativo di attraversare il Mediterraneo, che era di 3'139, è calato di circa il 30%.

"Per il quinto anno consecutivo - sottolinea l'Oim - più di 4'000 persone sono morte o scomparse sulle rotte migratorie in tutto il mondo. Più della metà facevano parte dei 116'000 migranti arrivati in Europa attraverso il Mediterraneo. Ci sono poche fonti attendibili su morti e dispersi a causa della natura clandestina della migrazione irregolare. Così i dati raccolti in alcune zone, in particolare nel deserto e nel Mediterraneo sono incomplete".

