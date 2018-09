Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

14 settembre 2018

Dopo la Spagna, anche la Grecia supera l'Italia per numero di migranti arrivati via mare. Sono dati dell'Oim, l'agenzia dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per le migrazioni.

Su un totale di 74'501 arrivi nel Mediterraneo, da inizio anno al 12 settembre, 32'272 sono stati in Spagna, principale destinazione con oltre il 43% degli arrivi. Segue la Grecia che con 20'961 "ha recentemente superato l'Italia. È la prima volta dalla primavera del 2016". Gli arrivi in Italia (20'343) sono i più bassi dal 2014.

Con gli quelli via terra, il totale stimato per la Grecia dall'inizio dell'anno è di 32'596.

