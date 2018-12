Migranti: oltre 600 soccorsi tra Marocco e Spagna in 48 ore

Più di 600 migranti sono stati tratti in salvo, tra la notte scorsa e la giornata di ieri, nel braccio di Mediterraneo tra Marocco e Spagna.

I soccorsi sono partiti dalla costa iberica e da quella marocchina; i primi 139, tra uomini e donne, sono stati presi in carico nella notte tra il 26 e il 27 dicembre da Salvamento Maritimo, aL largo dell'isola d'Alboran, altri 147 nel pomeriggio seguente, sempre nella stessa zona di mare. La Marina marocchina, nello stesso arco di tempo, ha tratto in salvo 367 migranti diretti in Spagna, a bordo di alcune imbarcazioni di fortuna. Non si registrano vittime.

Secondo la Commissione spagnola per l'aiuto ai rifugiati (CEAR) nel 2018 769 persone hanno perso la vita, nel tentativo di raggiungere la Spagna, che è divenuta il principale corridoio d'ingresso in Europa, registrando, secondo la commissione, "56.480 arrivi sulle coste spagnole nell'ultimo anno".

