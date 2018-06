Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

I Paesi del Gruppo di Visegrad (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria) boicotteranno il minivertice europeo di domenica prossima a Bruxelles. Lo hanno spiegato il premier polacco Mateusz Morawiecki e quello ungherese Viktor Orban a Budapest.

Morawiecki ha definito "incomprensibile" il summit preliminare. "La Commissione europea non ha la competenza per organizzare riunioni dei premier europei, questo è compito di Donald Tusk, i Paesi del V4 non parteciperanno domenica".

