Questo contenuto è stato pubblicato il 2 luglio 2018 7.58 02 luglio 2018 - 07:58

"C'è un allarmante aumento delle morti al largo della costa della Libia. I trafficanti stanno sfruttando la disperata voglia dei migranti di partire prima che, da parte dell'Europa, ci siano ulteriori giri di vite sugli attraversamenti del Mediterraneo".

Lo ha sostenuto il capo della missione dell'Oim in Libia, Othman Belbeisi, come riporta un bollettino pubblicato dalla stessa Organizzazione internazionale per le migrazioni.

Circa il naufragio segnalato dall'Unhcr, la "Flash info" dell'Oim precisa che si tratta di un "piccolo gommone stipato di migranti capovoltosi al largo di Alkhums, a est di Tripoli". La localita' viene indicata sulle mappe anche come Homs o Khoms.

