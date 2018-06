Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 giugno 2018 9.51 20 giugno 2018 - 09:51

Sarebbero oltre 70 i dispersi del naufragio del gommone che si è spaccato in due in mare, al largo della Libia, avvenuto la settimana scorsa al largo della Libia. A bordo c'erano oltre 110 persone. Tra le vittime anche lo scafista che è finito in mare.

È quanto hanno ricostruito i superstiti soccorsi da nave Preston, della marina militare Usa, e arrivati nella tarda serata di ieri a Pozzalo su nave Diciotti della Guardia Costiera italiana. Alcuni di loro hanno perso dei familiari con i quali viaggiavano.

