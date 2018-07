Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 luglio 2018 13.43 05 luglio 2018 - 13:43

Per la commissaria dei diritti umani del Consiglio d'Europa Dunja Mijatovic, l'attuale approccio dell'UE all'arrivo di rifugiati ha trasformato un fenomeno gestibile in una questione controversa, causando grandi sofferenze a migliaia di persone in cerca di protezione.

In una dichiarazione critica in particolare le recenti conclusioni del Consiglio europeo e le decisioni sui flussi migratori prese dai singoli Paesi, elencando tutta una serie di misure che devono essere adottate per rispettare i diritti di migranti, richiedenti asilo e rifugiati.

"Qualsiasi approccio si adotti sui flussi migratori nel Mediterraneo deve assicurare un sistema per salvare vite umane ben finanziato e pienamente operativo", avverte Mijatovic.

