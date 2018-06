Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 giugno 2018 19.42 23 giugno 2018 - 19:42

Migranti: non vi sarà dichiarazione finale domani al vertice.

Il mini-vertice di domani non scriverà nessuna dichiarazione finale, come richiesto dall'Italia, e discuterà dei tre aspetti della politica migratoria: dimensione esterna, controllo delle frontiere esterne e dimensione interna.

Secondo quanto si apprende, sulla dimensione esterna sarà ribadita l'importanza di destinare maggiori risorse (aumentando i fondi per il 'trust fund' per l'Africa), di coinvolgere Unhcr e Iom e di sostenere la guardia costiera libica.

Il controllo delle frontiere esterne è invece un tema controverso ed ancora da sviluppare: alcuni Paesi vorrebbero rafforzare il mandato di Frontex e Easo (l'ufficio Ue dell'asilo), ma ciò imporrebbe di superare il punto più spinoso che è sempre quello della sovranità nazionale sul controllo delle frontiere e sui criteri di ammissione per la concessione dell'asilo.

Terzo aspetto, la dimensione interna: per la Germania è prioritario adottare misure per fermare i movimenti secondari e continuare a lavorare sulla riforma di Dublino; per l'Italia è invece prioritario affrontare i movimenti primari, cioè gli arrivi sulle coste dopo il salvataggio.

Il dibattito è complicato dal fatto che dal primo luglio l'Austria assumerà la presidenza di turno dell'Ue, guidando i negoziati tra i 27, e non considera Dublino una priorità ma ritiene invece che si debbano fermare i flussi.

Neuer Inhalt Horizontal Line