Questo contenuto è stato pubblicato il 24 giugno 2018 8.09 24 giugno 2018 - 08:09

Il rischio per gli Stati Uniti è di essere "invasi" senza una linea dura al confine sull'immigrazione.

Lo ha affermato il presidente Donald Trump, sottolineando che se gli Usa si mostreranno "deboli" saranno "invasi". "Se oggi dicessi vogliamo che tutti entrino, milioni e milioni di persone si riverserebbero nel nostro Paese".

Frattanto, un coro di bambini siriani con sede a Toronto in Canada ha rinunciato a esibirsi a un festival internazionale negli Stati Uniti per i timori legati all'ingresso nel Paese in seguito al bando degli arrivi dai paesi musulmani di Donald Trump.

Il Naid Kids Choir era stato invitato a esibirsi al 'Serenade! Choral Festival' in calendario a Washington la prossima settimana.

