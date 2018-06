Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump torna all'attacco dei democratici parlando di immigrazione a margine della riunione di gabinetto oggi alla Casa Bianca, affermando che "gente sta soffrendo a causa dei democratici".

Punta in particolare il dito contro il leader della minoranza al Senato Chuck Schumer e la leader della minoranza alla Camera Nancy Pelosi, definendoli "estremisti delle frontiere aperte".

Il presidente Usa ha quindi sottolineato che trafficanti di esseri umani si avvantaggiano di quelli che definisce escamotage dei democratici.

Un duro affondo quello ripetuto da Trump verso i democratici: "vogliono prendersi cura dei minori ma non vogliono darci il denaro per farlo", ha ammonito. "Dovremmo accoglierli (i minori, ndr) e poi rimandarli a casa. Questo dovremmo fare. Ma democratici non ci danno le risorse". Quindi ha continuato: "Ho firmato un ordine esecutivo molto buono ma è limitato. I democratici stanno provocando un grande caos".

