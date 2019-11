"Abbiamo visto i rapporti ma non non posso commentare qualcosa che non è stato confermato". Così la portavoce della Commissione europea Mina Andreeva sul presunto accordo che Malta avrebbe negoziato con Tripoli per coordinare le sue forze armate con quelle libiche.

Andreeva ha poi ribadito che la "Libia non è un porto sicuro".

