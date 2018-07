Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Un nuovo naufragio di migranti, stavolta con 114 dispersi, è stato segnalato dall'Unhcr al largo delle coste libiche.

"Un altro triste giorno in mare: oggi 276 rifugiati e migranti sono stati fatti sbarcare Tripoli, inclusi 16 sopravvissuti di un'imbarcazione che portava 130 persone, delle quali 114 sono ancora disperse in mare", riferisce un tweet della sezione libica dell'Alto commissariato Onu per i rifugiati.

Anche un rappresentante dell'Unhcr, contattato dall'agenzia di stampa italiana ANSA, conferma che si tratta di un nuovo naufragio.

È un'altra tragedia rispetto a quella da 63 dispersi segnalata ieri dallo stesso Unhcr al largo di Zuara: "Si tratta di due imbarcazioni differenti", ha confermato la fonte dell'Alto commissariato.

"Sappiamo che l'imbarcazione è salpata da Garabulli un paio di giorni fa ed è affondata", ha precisato la fonte riferendosi al naufragio segnalato oggi e a una località a est di Tripoli.

Lo sbarco dei naufraghi è avvenuto "alla base navale di Tripoli", ieri invece a Zuara, ha precisato ancora senza poter specificare quando sia avvenuto l'affondamento.

