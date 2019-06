Trovati una donna e tre bambini morti zona della Rio Grande Valley, in Texas, dove è in costruzione una sezione del muro voluto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump (foto simbolica)

Gli agenti federali Usa che vigilano sulle frontiere hanno trovato quattro morti nei pressi del Rio Grande, al confine col Messico si tratta di una giovane donna, di due bambini e di un neonato.

Il ritrovamento in una zona della Rio Grande Valley, in Texas, dove è in costruzione una sezione del muro voluto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Le autorità affermano che le vittime sono probabilmente decedute per disidratazione ed esposizione all'eccessivo caldo.

