Non hanno ancora toccato terra e non la toccheranno almeno per un giorno ancora. Ma per i 40 migranti da più di due settimane a bordo della nave Sea Watch, bloccata a mezzo miglio dal porto di Lampedusa, l'odissea potrebbe essere vicina alla conclusione.

Dopo l'ennesima giornata di trattative tra Roma e Bruxelles, uno spiraglio si è infatti aperto con la disponibilità di cinque paesi ad accogliere i migranti.

Serve però ancora tempo prima di vedere i migranti a terra poiché i dettagli tecnici degli accordi non sono ancora conclusi. Ed ora si aprono altre partite, perché la capitana della nave Carola Rackete è stata iscritta nel registro degli indagati e sarà sentita dai magistrati.

I paesi disposti ad accogliere i migranti sono Francia, Germania, Lussemburgo, Finlandia e Portogallo. Nel pomeriggio la Guardia di Finanza è salita a bordo della nave per acquisire documenti, materiale foto e video e ispezionare tutti i locali. Carola Rackete è iscritta nel registro degli indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

