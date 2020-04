In Svizzera diverse catene di supermercati hanno inserito un sistema di conteggio automatico dei clienti.

In questo modo Migros, Aldi e Lidl vogliono tenere più facilmente sotto controllo le presenze nei negozi. Coop continua con il conteggio manuale, almeno per ora.

La scorsa settimana 130 filiali Migros nei canton Basilea, Lucerna, Vaud, Neuchâtel e Friburgo sono passate a un sistema automatizzato chiamato CountMe, ha spiegato la società all'agenzia Keystone-ATS.

Lidl ha fatto la stessa cosa in 142 negozi. Il sistema riesce a contare i clienti in entrata e quelli in uscita. Una sorta di semaforo avverte i clienti se devono aspettare prima di entrare. Il programma permette al personale di concentrarsi sul resto del lavoro.

Aldi è passato al conteggio automatico già a inizio aprile, con un cosiddetto Crowd Monitor installato in 110 delle 210 filiali. Il metodo verrà ulteriormente diffuso in Ticino nel corso di questa settimana, ha dichiarato un portavoce.

Coop invece conta i clienti attraverso un addetto, che utilizza un telefonino come supporto. La società valuterà nel corso della settimana se cambiare approccio, ha spiegato una portavoce.

