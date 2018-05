Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 maggio 2018 13.53 27 maggio 2018 - 13:53

Cambiamenti in vista nell'estate 2020 per l'amministrazione della Federazione delle cooperative Migros (FCM), l'organo di sorveglianza del dettagliante.

Cambiamenti in vista nell'estate 2020 per l'amministrazione della Federazione delle cooperative Migros (FCM), l'organo di sorveglianza del dettagliante. La più importante: Andrea Broggini non si ricandida per la posizione di presidente.

La FCM cerca dunque qualcuno di nuovo, ha riferito il portavoce di Migros Luzi Weber all'ats, confermano una notizia al riguardo pubblicata oggi da "NZZ am Sonntag".

Broggini aveva informato i colleghi dell'amministrazione già a fine aprile sull'intenzione di non ripresentarsi per un terzo, e ultimo, mandato. L'avvocato ticinese specializzato in diritto societario è dal 2004 membro dell'organo - paragonabile al Consiglio di amministrazione (Cda) di una società per azioni - e dal 2012 lo presiede. Il 61enne non ha rilasciato informazioni sui motivi del suo ritiro anticipato.

Broggini ha comunicato con largo anticipo di non essere disponibile allo scopo di garantire una pianificazione del personale a lungo termine, ha detto Weber. Questo perché nell'estate 2020 dovranno essere sostituiti altri tre membri dell'amministrazione, che avranno raggiunto i sedici anni di durata massima del mandato.

Neuer Inhalt Horizontal Line