L'articolo in questione, dichiarato senza latte e senza lattosio, in realtà ne contiene

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) raccomanda alle persone allergiche al latte e intolleranti al lattosio di non consumare il Choco Dessert Coconut Cream del marchio aha!, in vendita alla Migros.

Il prodotto, dichiarato senza latte e lattosio, in realtà ne contiene.

Migros ha già informato il Laboratorio cantonale di Zurigo e l'USAV dell'errore: si tratta di tutti i lotti del Choco Dessert Coconut aha!, numero articolo 2053.725, in vendita presso le filiali Migros o LeShop.ch, si legge in una nota.

Consumando il prodotto, i soggetti allergici al latte si espongono al pericolo di una reazione. Quanto alle persone intolleranti al lattosio, possono sorgere sintomi come flatulenza, diarrea e dolori allo stomaco. L'articolo non costituisce invece alcun pericolo per le persone non allergiche.

