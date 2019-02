È di nuovo guerra dei prezzi fra produttori alimentari e grandi dettaglianti: Migros ha annunciato stamane di aver sospeso le ordinazioni di dolciumi e di prodotti per animali della marca Mars, perché considera ingiustificato il rincaro proposto dalla controparte.

Per i consumatori questo significa che gli scaffali rimarranno vuoti. L'incremento tariffario, che arriva fino al 12,7%, è "ingiustificato", sostiene la Federazione delle cooperative Migros in un comunicato odierno. "Non possiamo accettare questo rincaro e non vogliamo chiedere ai nostri clienti di pagare prezzi più alti", afferma Lorence Weiss, responsabile del comparto Food del gigante della distribuzione, citato nella nota. Tanto più che già oggi Migros incassa un margine nettamente inferiore alla media sulla vendita di alcuni articoli Mars.

Secondo Weiss il colosso arancione desidera intrattenere con i fornitori buone relazioni di partenariato, ma purtroppo al momento Mars è categorica sull'aumento dei prezzi e non sembra possibile trovare una soluzione. Migros si vede perciò costretta a togliere dal suo assortimento gli articoli Mars. Il blocco degli ordini riguarda gli articoli M&Ms, Snickers, Twix e prodotti per animali Dreamies. "Migros preferirebbe seguire una strada più costruttiva e resta aperta a trattative, a condizione però che la base e l'offerta siano eque", insiste Weiss. A seguito del blocco delle forniture le filiali Migros provvederanno a vendere gli articoli disponibili fino a esaurimento degli stock. Bisogna quindi aspettarsi che nelle prossime settimane gli scaffali si svuoteranno mano a mano.

Neuer Inhalt Horizontal Line