Migros e Coop, i due maggiori dettaglianti elvetici, si mantengono anche quest'anno tra le 50 più grandi imprese a livello mondiale attive in questo settore

Migros e Coop, i due maggiori dettaglianti elvetici, si mantengono anche quest'anno tra le 50 più grandi imprese a livello mondiale attive in questo settore.

Lo rivela il rapporto "Global Powers of Retailing" pubblicato oggi dalla società di consulenza Deloitte. Guidano la classifica, composta di 250 ditte, le aziende americane che potevano vantare nel 2017 un giro d'affari globale di 4530 miliardi di dollari, in crescita del 5,7%.

Migros, che nell'anno in rassegna aveva chiuso i conti con ricavi pari a 24,5 miliardi di dollari (più o meno la stessa cifra in franchi), occupa il 39esimo rango. Coop è risultata 44esima (un posto in meno), con un fatturato pari a 22,5 miliardi di dollari.

La holding del lusso Richemont ha racimolato nove posizioni per situarsi al 129esimo rango. Lo specialista nei negozi duty-free, Dufry, ha segnato una progressione di 4 posti per fermasi in 123esima posizione. Secondo Deloitte, Dufry è uno dei dettaglianti che ha fatto registrare la maggiore progressione mondiale negli ultimi cinque anni (+21,7% di tasso di crescita annuale).

Secondo Konstantin von Radowitz è impressionante che, nonostante le prospettive di crescita limitate del mercato svizzero, Migros e Coop abbiano mantenuto loro posizione di leader sul mercato al dettaglio mondiale. A suo avviso, gli acquisti online non hanno ancora perturbato in maniera significativa il commercio al dettaglio in Svizzera. Nel 2018, le vendite online rappresentavano il 10% del fatturato globale delle vendite al dettaglio nella Confederazione.

Neuer Inhalt Horizontal Line