Non sono pochi gli immobili gestiti da Migros.

Migros esonera i locatari di suoi spazi commerciali dal pagamento della metà della pigione per due mesi, nel caso siano stati toccati dalle chiusure imposte dall'autorità sulla scia del coronavirus.

Il gigante del commercio al dettaglio garantisce anche una dilazione dei termini: il canone d'affitto dei mesi da marzo a giugno potrà essere corrisposto in autunno, ha indicato un portavoce all'agenzia Awp.

Se terzi quali la Confederazione o i cantoni dovessero assumersi una parte delle pigioni, Migros rinuncerà inoltre alla parte restante. In caso di speciali difficoltà, in particolare per quanto riguarda le piccole riprese e i lavoratori indipendenti, il gruppo è disposto a esaminare altre soluzioni.

Gli esoneri dell'affitto interessano circa 2000 negozi situati in immobili di proprietà di Migros, come per esempio centri commerciali.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Raggiungeteci su Instagram