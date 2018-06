Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 giugno 2018 17.35 20 giugno 2018 - 17:35

Migros potrebbe cancellare 300 posti di lavoro nell'ambito del suo programma di ristrutturazione "Fast forward". Lo annuncia il settimanale economico "Handelszeitung", nell'edizione in edicola domani.

Interrogato dall'agenzia finanziaria AWP, un portavoce del maggior dettagliante svizzero non ha voluto confermare la notizia, spiegando che il programma "Fast forward" si trova ancora in fase di elaborazione, per cui il gruppo non è in grado di indicare le misure che verranno prese, né le relative conseguenze. Migros, secondo le rivelazioni, starebbe pensando di accorpare dipartimenti, ridurre le spese per il marketing e pianificherebbe pure di metter fine a progetti informatici.

"Siamo coscienti che il programma suscita speculazioni", ha detto il portavoce: i risultati della ristrutturazione dovrebbero essere pubblicati ufficialmente a luglio. In una recente intervista alla NZZ, Fabrice Zumbrunnen - presidente della Direzione generale della Federazione delle cooperative Migros - si era detto insoddisfatto della redditività del gruppo e aveva annunciato "un grande numero di progetti".

