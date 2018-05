Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 maggio 2018 19.40 23 maggio 2018 - 19:40

Migros richiama il liquido per freni Miocar da 250 ml acquistati dal 16 novembre 2017 a oggi: il contenitore potrebbe contenere un liquido errato, indica il grande dettagliante in una nota.

I clienti possono riportare l'articolo in questione nella loro filiale Migros e ricevere il rimborso del prezzo di vendita pagato. Se il liquido è già stato utilizzato non si può escludere il rischio di un funzionamento anomalo dei freni del veicolo, viene spiegato. Ai clienti viene consigliato di guidare con cautela e di rivolgersi immediatamente a un'officina per far sostituire il liquido dei freni.

Neuer Inhalt Horizontal Line