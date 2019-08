Migros e Haecky Import invitano a non consumare il prodotto Eccellenze d'Italia "Aglio, olio e peperoncino" del gruppo Fini.

Migros e Haecky Import invitano a non consumare il prodotto Eccellenze d'Italia "Aglio, olio e peperoncino" del gruppo Fini. I clienti sono pregati di riportarlo alla filiale Migros, dove l'importo totale verrà rimborsato.

Il richiamo è dovuto al fatto che non posso essere esclusi rischi per la salute a causa della possibile presenza di frammenti di vetro, si legge in un comunicato odierno dell'Ufficio federale del consumo.

Il numero dell'articolo coinvolto è 156058000000, con data di scadenza 31.10.2020.

