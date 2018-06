Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 giugno 2018 10.22 29 giugno 2018 - 10:22

Migros intende sopprimere 290 posti a tempo pieno nel suo settore amministrativo entro i prossimi tre anni, di cui 70 mediante licenziamenti. Per i dipendenti toccati dalla misura verrà approntato un "ampio piano sociale".

Nel contempo verranno creati nuovi posti di lavoro "nei settori del futuro", annuncia oggi in una nota il grande distributore. Dall'inizio dell'anno sono già stati ridotti mediante fluttuazioni naturali 70 posti in seno alla Federazione delle cooperative Migros (FCM), si legge nel comunicato. Una "parte importante dei tagli" potrà inoltre essere assorbita grazie ai pensionamenti anticipati e alla riduzione dei gradi di occupazione.

"Sono consapevole che questa misura sarà particolarmente pesante per i collaboratori colpiti. Per loro inizia un periodo difficile. È pertanto importante che ricevano da parte nostra un'assistenza professionale", spiega Fabrice Zumbrunnen, nuovo presidente della Direzione generale della FCM succeduto a Herbert Bolliger che è andato in pensione a fine 2017. Nel caso di licenziamenti, la FCM e i partner sociali interni ed esterni hanno elaborato in comune un piano sociale al fine di "smorzare gli effetti che questi tagli avranno sulle persone coinvolte". L'obiettivo consiste nel "trovare possibilmente per questi collaboratori un nuovo impiego all'interno del Gruppo Migros".

