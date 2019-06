Migros è alla ricerca di nuovi proprietari per le sue società affiliate Globus, Gries Deco Group (Decot), Interio e m-way nel quadro di un "riorientamento strategico", si legge in una nota odierna.

Il grande distributore assicura di aver sviluppato tali società in un contesto di mercato difficile, migliorando il loro posizionamento e adeguandole alle sfide future.

"Le nostre analisi approfondite hanno dimostrato che queste aziende avrebbero migliori prospettive di successo al di fuori del Gruppo Migros", sottolinea il comunicato in cui si precisa che a tale scopo il gigante arancione "ha avviato i relativi processi di vendita".

Nel caso di Globus, controllata dalla Migros dal 1997, l'accento strategico messo sul segmento di alta qualità e del lusso ha allontanato la catena di grandi magazzini dal DNA della Migros.

Dal canto loro, le undici filiali di Interio, specializzate in mobili e accessori per la casa, non beneficiano di sufficienti sinergie con l'azienda madre. Lo sviluppo della società non è "purtroppo" avvenuto "come previsto in un mercato altamente competitivo come quello della vendita di mobili", precisa Migros.

Il sito Interio di Emmen, nel canton Lucerna, non ha ottenuto il rinnovo del contratto di locazione alle condizioni attuali oltre il marzo 2020 e dovrà quindi chiudere i battenti in quella data. La cooperativa Migros di Lucerna ha già sin d'ora elaborato un piano sociale per i 23 dipendenti interessati dalla chiusura e cercherà di offrire loro nuove prospettive in seno al gruppo.

