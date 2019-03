Ottimi risultati nel 2018 per il fabbricante di macchine utensili Mikron. L'azienda, che ha sede a Bienne (BE) e possiede uno stabilimento ad Agno, ha realizzato un fatturato in crescita del 26,6% a 314,7 milioni di franchi.

Al 31 dicembre il portafoglio di ordinativi aveva raggiunto la somma record di 195,7 milioni. I due segmenti di attività del gruppo sono riusciti a rafforzare le proprie posizioni di mercato, sottolinea l'azienda in una nota diffusa stamane, precisando che lo sfruttamento della capacità è andato continuamente migliorando presso tutte le sedi. Data l'elevata domanda per i suoi prodotti, la divisione Mikron Tool è arrivata addirittura ai limiti delle proprie capacità.

Con un EBIT di 13,9 milioni di franchi, nel 2018 Mikron ha nettamente superato il risultato dell'anno precedente, pari a 2,8 milioni. Il margine operativo è stato del 4,4% (1,1% nel 2017).

Il gruppo è riuscito a decuplicare l'utile nell'arco di un anno, portandolo da 1,2 milioni di franchi nel 2017 a 12,2 milioni nel 2018. In occasione dell'assemblea generale del 25 aprile il consiglio di amministrazione chiederà una distribuzione agli azionisti di 20 centesimi per azione.

Anche se il contesto economico generale resta fragile, rileva infine l'azienda, la maggior parte dei mercati chiave appaiono solidi. Mikron si attende una normalizzazione dei nuovi ordini su livelli leggermente inferiori, poiché è ipotizzabile che alcune grandi commesse ottenute nel 2018 non si ripeteranno nel 2019. Complessivamente è previsto un ulteriore incremento del fatturato e un nuovo miglioramento della redditività.

