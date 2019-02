Il fabbricante di macchine utensili Mikron di Bienne, che tra l'altro possiede uno stabilimento a Agno, ha inaugurato una nuova succursale nella zona di Kaunas, in Lituania.

Grazie alla nuova sede, Mikron desidera beneficiare di vantaggi in termini di costi e di un ampio bacino di talenti. A medio termine Mikron intende creare fino a 50 posti di lavoro in questo Paese.

Facendo parte del segmento operativo Mikron Automation, precisa una nota odierna del gruppo, la succursale si occuperà in un primo tempo della realizzazione di componenti per le soluzioni di automazione soprattutto per i clienti dell’industria automobilistica, contribuendo così alla strategia di crescita del segmento.

Mikron ha chiuso l'esercizio 2018 con ricavi e nuove commesse in espansione. Stando a risultati provvisori diffusi in gennaio, le nuove commesse hanno segnato un balzo del 29,9% a 362,3 milioni di franchi mentre il fatturato ha registrato un incremento del 26,8% a 315,2 milioni. Il portafoglio degli ordinativi ha raggiunto i 195,67 milioni, pari a un aumento su un anno del 24,5%.

La direzione di Mikron, che pubblicherà i risultati definitivi il 20 di marzo, stima l'utile netto in circa 12 milioni, dopo gli appena 1,2 milioni del 2017.

