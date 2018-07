Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 luglio 2018 19.38 04 luglio 2018 - 19:38

Il miliardario cinese Wang Jian è morto saltando su un parapetto per farsi fotografare con il panorama del Luberon, in Provenza, alle spalle. Sullo slancio, il 57enne non è riuscito a fermarsi ed è precipitato nel vuoto, facendo un volo di 10 metri.

Nonostante i soccorsi, non è stato possibile rianimarlo. Wang - uno degli uomini più ricchi al mondo - si trovava in vacanza nel villaggio di Bonnieux. Sull'incidente che gli è costato la vita è stata aperta un'inchiesta ma non ci sono indizi che possano far pensare a ipotesi diverse dalla fatalità.

Il miliardario scompare e lascia il gruppo da lui fondato all'inizio degli anni Novanta - HNA - sotto osservazione del governo di Pechino a causa dei suoi enormi investimenti all'estero, che hanno provocato per il conglomerato un preoccupante indebitamento. Secondo Forbes, la ricchezza personale di Wang ammontava a 1,7 miliardi di dollari.

Wang si era specializzato nell'aviazione civile all'Università di Cina, poi aveva fondato la compagnia aerea regionale Hainan Airlines. Grazie a una lunga e molto ben protetta collaborazione con il fratello minore Wang Wei - che vendeva servizi e materiale alla Hainan Airlines - Wang Jian riuscì a trasformare la sua piccola compagnia regionale in un gruppo di dimensioni internazionali.

HNA si è via via sviluppato nella logistica e nel turismo, diventando nel 2017 il primo azionista della banca tedesca Deutsche Bank, con il 9,9% del capitale, davanti alla famiglia dell'Emirato del Qatar. Poco prima, lo stesso gruppo aveva annunciato di aver acquisito per 6,25 miliardi di dollari un quarto del capitale della catena di hotel di lusso Hilton. In questa sua campagna mondiale, HNA ha speso non meno di 50 miliardi di dollari in due anni, a volte con operazioni complesse e non sempre trasparenti.

Fra le altre attività, HNA è presente nel capitale di diverse compagnie aeree come Aigle Azur, Virgin Australia, TAP o Azul. Per 10 miliardi ha comprato il ramo noleggio aerei del gruppo americano CIT. A fine 2017, HNA aveva annunciato che l'indebitamento totale del gruppo era arrivato a 81,5 miliardi di euro, in aumento del 36% nell'ultimo anno.

