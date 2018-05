Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 maggio 2018 8.05 29 maggio 2018 - 08:05

Sono stati 25 colpi di mortaio quelli sparati da Gaza questa mattina verso numerosi luoghi del sud di Israele. Lo riferisce il portavoce militare spiegando che "la maggior parte son stati intercettati dal sistema di difesa Iron Dome".

Secondo i media uno di quelli non intercettati è caduto nel cortile di un asilo, senza causare vittime.

Inoltre, una decina di missili sarebbero stati sparati da velivoli dell'aviazione israeliana contro imprecisati obiettivi palestinesi nei rioni di Zaitun e Sajaya a Gaza City, secondo quanto riferiscono mezzi di comunicazione locali. Finora non si ha notizia di vittime. In Israele non c'è ancora conferma ufficiale.

