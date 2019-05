La polizia è intervenuta in forze.

Un uomo di 68 anni è stato arrestato martedì pomeriggio a Möhlin, in Argovia: la polizia è intervenuta con un imponente dispositivo davanti al suo appartamento, dopo che l'uomo ha minacciato al telefono i dipendenti di un istituto di cura.

C'erano elementi che facevano pensare che il pensionato fosse alcolizzato e in possesso di un'arma, ha reso noto la polizia. L'operazione è scattata verso le 16:00 e ha visto impegnati agenti di diversi corpi di polizia.

Le forze dell'ordine sono riuscite ad entrare in contatto con il 68enne, il quale verso le 18:15 ha lasciato la sua abitazione ed è stato arrestato. L'uomo era solo in casa. Dopo un esame medico, è stato trasferito in un istituto psichiatrico. La procura di Rheinfelden-Laufenburg ha avviato un'inchiesta.

