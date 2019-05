T-shirt, borse, minigonne e perfino cuscini. Tutti con le immagini del campo di sterminio nazista di Auschwitz, dai forni crematori alle rotaie del tristemente famoso binario dove arrivavano i deportati.

A venderli on line è il sito Redbubble, società fondata nel 2006 a Melbourne (Australia) tra le più note per il commercio in rete, che offre, tra i tanti servizi, anche quello della stampa su tela di immagini. Nel catalogo presente on line, però, comparivano - fino a questa mattina - capi d'abbigliamento piuttosto discutibili, tanto da far intervenire lo stesso Auschwitz Memorial che ha segnalato i prodotti su Twitter, con tanto di foto a corredo.

"Pensate veramente che vendere tali prodotti come cuscini, minigonne o borsette con le immagini di Auschwitz - teatro di un'enorme tragedia dove più di 1,1 milioni di persone sono state uccise - sia accettabile? Piuttosto è inquietante e irrispettoso", il post del Museo. Redbubble ha replicato a stretto giro ringraziando il Memorial per la segnalazione e rimuovendo i prodotti segnalati e "altri simili".

