All'indomani delle elezioni politiche israeliane del 9 aprile il presidente Usa Donald Trump presenterà un piano di pace che includerà la costituzione di uno Stato palestinese e Benjamin Netanyahu, se sarà confermato alla carica di premier, lo avallerà.

Lo ha affermato oggi il ministro dell'istruzione e leader del partito 'Nuova Destra' Naftali Bennett, che è impegnato in un duro confronto col Likud per garantirsi il sostegno degli elettori di Destra.

Secondo Bennett il progetto include un ritiro israeliano dal 90% della Cisgiordania, la spartizione di Gerusalemme e "un'amministrazione congiunta" dei Luoghi santi. "Netanyahu - ha previsto - lo sosterrà includendo in un suo nuovo governo il partito 'Blu e Bianco' di Benny Gantz".

"La catastrofe è vicina - ha ammonito - e per sventarla occorre rafforzare il nostro partito". Immediata la replica del premier secondo cui "Bennett è un po' confuso per via delle prossime elezioni": le sue sono parole "infondate", ha sottolineato Netanyahu.

