Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 febbraio 2018 16.34 16 febbraio 2018 - 16:34

Il ministro delle finanze Ueli Maurer sarà in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti da domani a mercoledì. Lo scopo della visita è di intensificare il dialogo e la collaborazione nelle questioni di carattere finanziario e fiscale.

Maurer incontrerà i suoi omologhi a Riad e Abu Dhabi. Altri incontri sono previsti con i rappresentanti delle autorità di vigilanza e delle banche centrali come pure con attori del settore privato, riferisce il Dipartimento federale delle finanze (DFF) in un comunicato odierno.

Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti sono due dei mercati più significativi per i fornitori svizzeri di servizi finanziari al di fuori dell'Europa, sottolinea il DFF.

I colloqui riguarderanno questioni bilaterali e multilaterali nel settore finanziario e una collaborazione concreta. In particolare si discuterà delle condizioni quadro ottimali per gli investimenti e i servizi finanziari, del ruolo e delle possibilità per gli istituti finanziari svizzeri nei paesi in questione e dell'attuazione di standard globali nel settore finanziario.

Ueli Murer è accompagnato dal segretario di Stato per le questioni finanziarie internazionali Jörg Gasser e da rappresentanti di una dozzina di istituti finanziari svizzeri. Il capo del DFF sarà a Riad dal 17 al 19 febbraio, ad Abu Dhabi il 19 e a Dubai dal 19 al 20.

Neuer Inhalt Horizontal Line