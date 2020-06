Negli scorsi giorni ci sono state proteste violente anche a New York

Un coprifuoco non è escluso per la città di New York. Il governatore dello Stato Andrew Cuomo ne discuterà con il sindaco Bill de Blasio.

"Potremmo legalmente imporlo ma non siamo ancora a questo punto", dice Cuomo. "È una delle opzioni da valutare", gli fa eco de Blasio.

I timori sulle proteste per la morte di George Floyd non sono solo legati alle violenze ma anche ai loro possibili effetti sulla lotta al coronavirus. "Assistiamo a questi assembramenti di massa che potrebbero infettare centinaia e centinaia di persone dopo tutto quello che abbiamo fatto", osserva Cuomo.

