Il sindaco decreta il coprifuoco a New York per tutta la settimana

"Non tollereremo la violenza" sotto nessuna forma. Lo afferma il sindaco di New York, Bill de Blasio, chiedendo ai leader delle singole comunità di agire e contribuire al mantenimento della calma.

De Blasio quindi annuncia che il coprifuoco in città durerà per il resto della settimana, fino a domenica 7 giugno: scatterà ogni sera alle 20.00 fino alle 5 del mattino successivo.

L'estensione del coprifuoco decisa da De Blasio si intreccia con l'attesa riapertura di New York dopo il coronavirus. La data fissata per la riapertura è lunedì 8 giugno, il giorno successivo alla scadenza del coprifuoco. Annunciando la stretta serale dalle 20.00 alle 5 del mattino fino a domenica 7 giugno, De Blasio spiega come la decisione è dettata anche dalle necessità di contenere il coronavirus, la cui diffusione potrebbe essere facilitata dagli assembramenti.

