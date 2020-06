A meno di quattro ore dal coprifuoco una folla di manifestanti si e' già radunata davanti alla Casa Bianca protetta de decine di agenti, uomini della polizia militare e soldati della Guardia nazionale, tutti in assetto antisommossa.

La protesta al momento si sta svolgendo in maniera pacifica con canti e slogan per chiedere giustizia per George Floyd e la fine delle violenze della polizia contro le minoranze. Slogan anche contro il presidente Donald Trump.

Secondo il Washington Post è stato il ministro della giustizia americano William Barr ieri sera a ordinare personalmente alle forze dell'ordine di estendere il perimetro di sicurezza davanti alla Casa Bianca e sgombrare l'area davanti alla St.John Episcopal Church dove il presidente Donald Trump si e' poi recato per farsi riprendere mostrando una Bibbia. Una decisione che ha portato al lancio di lacrimogeni contro decine di manifestanti che stavano protestando pacificamente. .

