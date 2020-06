La protesta non si placa negli Stati Uniti: il coprifuoco fortemente voluto dal presidente Trump è stato violato in molte città, da Washington a New York, dove migliaia di persone hanno continuato a manifestare anche dopo il tramonto contro l'uccisione di Floyd.

Appello di Melania Trump a seguire le disposizioni. E la madre della figlia di Floyd chiede giustizia: 'Non la vedrà crescere, lei ha solo sei anni'. Nuovo episodio discusso relativo al presidente, che ha passeggiato dalla Casa Bianca a una vicina chiesa brandendo la Bibbia, ma il mondo cattolico non ha gradito.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Vivere e lavorare in montagna grazie a Internet